В Disney ответили на критику «Белоснежки» за стереотипы о людях с дварфизмом

В компании Disney ответили на критику ремейка «Белоснежки». Об этом сообщает ABC News.

В корпорации отреагировали на слова звезды «Игры престолов» Питера Динклэйджа, который заявил, что гномы в сказке являются олицетворением стереотипов о людях с дварфизмом. Актер предложил создателям киноадаптации «сделать шаг назад и задуматься о том, что они делают».

«Без обид, но я был немного в недоумении, когда они с гордостью заявили о том, что взяли латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки. (...) Вы стараетесь быть прогрессивными, но снова рассказываете о семи гномах, которые вместе живут в пещере. Какого черта?» — сказал Динклэйдж.

«Чтобы избежать повторения стереотипов из оригинального анимационного фильма, мы используем другой подход по отношению к этим семи персонажам и консультируемся с членами сообщества людей с дварфизмом», — ответил представитель Disney.

Ранее сообщалось, что съемки картины «Белоснежка и семь гномов» с участием актрисы Рэйчел Зеглер планируют начать в 2022 году. Режиссером ленты выступит Марк Уэбб, снявший такие картины, как «500 дней лета», «Почему женщины убивают» и «Одаренная». Продюсером проекта станет троекратный номинант на «Оскар» Марк Платт («Ла-Ла Ленд»).