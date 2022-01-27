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Россияне бросились продавать доллары и евро

ВТБ: на фоне ослабления рубля объем обмена валюты в России вырос почти вдвое

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Объем обмена валюты в России с 24 по 26 января вырос почти в два раза по сравнению с предыдущими неделями, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ВТБ. Операции по продаже иностранной валюты составили около 60 процентов от их общего числа. Россияне бросились продавать доллары и евро, пользуясь высокими курсами иностранных валют, — 26 января они установили многомесячные рекорды по стоимости: евро превысил 90 рублей, а доллар — 80.

Жители страны исторически воспринимали иностранную валюту как один из надежных инструментов диверсификации сбережений, указал начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. Клиенты банков до сих пор держат на валютных счетах и вкладах каждый пятый рубль своих сбережений, но в последние годы наблюдается тренд на дедолларизацию.

Тенденция к девалютизации сбережений усилилась с начала 2022 года, отметили в ВТБ. «По нашим прогнозам, в 2022 году этот тренд продолжится, и портфель валютных депозитов на рынке снизится не менее чем на 7 процентов к уровню прошлого года», — подчеркнул Степочкин. Эксперты банка также заметили увеличение портфеля рублевых депозитов в первые рабочие недели года на 3,9 процента (предварительная оценка). Январь при этом считается низким сезоном для рынка сбережений.

Курс доллара от TradingView

Падение рубля и российского фондового рынка в последние дни аналитики связали с геополитической напряженностью между Россией и США из-за Украины, сложным ходом переговоров России и НАТО и возможными американскими санкциями. Чтобы остановить обвал национальной валюты, Центробанк 24 января объявил о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

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Платон Щукин
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