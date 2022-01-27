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В США предупредили о возможности Великобритании уничтожить корабли ВМФ России

19FortyFive: без прикрытия с воздуха российские корабли у Ирландии могут быть уничтожены

Фото: Toru Hanai / Reuters

Учения Военно-морского флота (ВМФ) России у берегов Ирландии, не входящей в НАТО, не направлены против последней страны, а являются демонстрацией возможности проецировать свою силу глубоко в тыл военно-политического альянса, пишет в американском издании 19FortyFive обозреватель Майкл Пек.

Автор предупреждает, что в отсутствие прикрытия с воздуха «любые российские надводные корабли, действующие у берегов Ирландии и Великобритании, будут быстро уничтожены», тогда как «подводные лодки с крылатыми ракетами, как и дальние бомбардировщики, летящие с баз на севере России, могут поражать морские и наземные цели».

19FortyFive допускает, что действия России могут подтолкнуть Ирландию к покупке истребителей, которая в настоящее время не располагает ими. «Некоторые аналитики считают, что именно поэтому российские самолеты годами летают возле Ирландии — это намного безопаснее, чем летать рядом со странами НАТО, у которых есть истребители».

В январе глава организации производителей рыбы юга и запада Ирландии Патрик Мерфи заявил, что местные рыбаки пригрозили сорвать учения ВМФ России в северо-восточной части Атлантического океана, запланированные на февраль, поскольку район проведения учений очень важен для рыбаков.

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Иван Потапов
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