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Евросоюз обвинил Северную Корею в угрожающих всему миру испытаниях

ЕС: пуски ракет, осуществляемые КНДР, угрожают международной и региональной безопасности

Фото: North Korea's Korean Central News Agency / Reuters

Страны Евросоюза осуждают серию ракетных пусков, осуществляемых властями Северной Кореи. По мнению представителей объединения, это может угрожать безопасности не только региона, но и всего мира. Заявление цитирует РИА Новости.

Кроме того, Пхеньян своими учениями препятствует возобновлению диалога между Западом и Сеулом, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.

«КНДР должна в полной мере выполнять свои обязательства в соответствии с резолюцией Совбеза ООН. ЕС вновь призывает КНДР прекратить дестабилизирующие действия, конструктивно отреагировать на готовность к диалогу со стороны США и Республики Корея», — отмечается в сообщении.

Северная Корея произвела, предположительно, одновременный запуск двух крылатых ракет в море 25 января. Пуск снарядов с восточного побережья в направлении Японского моря был осуществлен всего через несколько дней после серии испытаний баллистических ракет. По данным издания, сейчас военные изучают полученные данные для более точного определения типа снарядов.

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Виктория Кондратьева
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