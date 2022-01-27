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Россиянам из ветхого жилья предложили переехать в дома престарелых и инвалидов

Уральские чиновники попросили семью инвалидов из ветхого жилья съехать в соцучреждения

Фото: Александр Петров / Znak

В селе Варна на Урале семью россиян с ограниченными возможностями чиновники попросили съехать из аварийного дома в соцучреждения. Вместо расселения из признанного непригодным здания 56-летнюю женщину предложили отправить в дом престарелых, а ее сына — в дом инвалидов, пишет Znak.

Речь идет о ветхом доме номер 164 на улице Гагарина, переезда из которого семья пытается добиться с 2011 года. В администрации Варненского района утверждают, что пока не могут предоставить инвалидам жилье — им нужно вставать в очередь на улучшение условий. Однако мать и сын боятся не дождаться обещанного жилья и остаться на улице, так как здание рискует обрушиться в любой момент.

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Других вариантов, кроме переселения в специальные учреждения, чиновники не предложили. Кроме того, они попросили семью письменно отказаться от предложенных условий. В районной прокуратуре отметили, что предложили россиянам переехать в дом престарелых и дом инвалидов ради их безопасности, но пообещали еще раз проверить здание и возможности для его расселения.

Ранее в Ярославле женщину с больным ребенком поселили в разрушенное жилье с плесенью. После обращения в суд мэрия выделила россиянке другую квартиру в том же доме, но проблема с грибком на стенах осталась. Женщина подписала договор найма, но теперь пытается добиться от администрации ремонта помещения или признания квартиры непригодной для проживания.

Нина Ташевская
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