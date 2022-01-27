Генсека НАТО назвали «абсолютно невменяемым»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Сенатор назвал генсека НАТО «абсолютно невменяемым» и заявил, что не следует воспринимать его серьезно.

«Столтенберг абсолютно невменяем, он не понимает, что говорит. Я думаю, его не надо серьезно воспринимать», — подчеркнул Джабаров.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов высмеял предложение НАТО возобновить работу представительств. Он напомнил, что российскому представительству мешали работать на протяжении долгих лет.

26 января Столтенберг предложил России восстановить миссии в Москве и Брюсселе. Он также призвал установить прямую линию связи и наиболее часто использовать военные контакты, чтобы избегать инцидентов.

Кроме того, Столтенберг заявил о серьезных разногласиях с Россией и призвал страну к диалогу. Он уверен, что коммуникация является важным инструментом в процессе урегулирования противоречий.