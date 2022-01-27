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Генсека НАТО назвали «абсолютно невменяемым»

Сенатор Джабаров: генсек НАТО Столтенберг невменяем, не следует воспринимать его серьезно
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

Сенатор назвал генсека НАТО «абсолютно невменяемым» и заявил, что не следует воспринимать его серьезно.

«Столтенберг абсолютно невменяем, он не понимает, что говорит. Я думаю, его не надо серьезно воспринимать», — подчеркнул Джабаров.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов высмеял предложение НАТО возобновить работу представительств. Он напомнил, что российскому представительству мешали работать на протяжении долгих лет.

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26 января Столтенберг предложил России восстановить миссии в Москве и Брюсселе. Он также призвал установить прямую линию связи и наиболее часто использовать военные контакты, чтобы избегать инцидентов.

Кроме того, Столтенберг заявил о серьезных разногласиях с Россией и призвал страну к диалогу. Он уверен, что коммуникация является важным инструментом в процессе урегулирования противоречий.

Марина Совина
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