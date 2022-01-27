Оценена вероятность передачи нового коронавируса из ЮАР человеку

Исключать, что новый коронавирус NeoCov, обнаруженный у летучих мышей в ЮАР, передастся человеку, нельзя, но вероятность этого не очень высока. Об этом «Ленте.ру» рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Китайские ученые обнаружили новый коронавирус NeoCov у летучих мышей. Он является родственным возбудителю ближневосточной лихорадки MERS и способен проникать в клетки примерно таким же способом, как и SARS-CoV-2. Специалисты заявили, что на данный момент он представляет угрозу только летучим мышам, но одна точечная мутация может предоставить ему возможность проникать в организм человека.

Мутировать — суть жизни вирусов, поэтому они всегда будут размножаться и изменяться, отметил вирусолог. Однако, по его словам, вероятность, что новый коронавирус приспособится к человеческой популяции, невысока. И даже если у него возникнет такая мутация, не факт, что из-за этого начнется пандемия.

Он сравнил коронавирусы с бомбой замедленного действия, напомнив, что в этом веке они распространялись трижды. Сначала был SARS-CoV в 2002-2003 годах, потом MERS в 2012-2013 годах и теперь SARS-CoV-2. Тем не менее, когда MERS бушевал на Ближнем Востоке, заболели всего 2,5 тысячи человек и 800 умерли, но после принятия противоэпидемических мер вирус исчез. Его штаммы встречаются до сих пор, но эпидемии нет, уточнил вирусолог.

«Это не такое простое дело, чтоб произошла мутация и сразу началась пандемия. У вирусов есть такая особенность — они могут передаваться от человека человеку, но нужно, чтобы размножение их было соответствующего уровня, способность выделяться из организма, чтобы попасть в другого человека, тоже должна быть на высоком уровне, восприимчивость должна быть повышенная. Целый ряд есть факторов, которые должны сойтись воедино, и только тогда может получится эпидемия. Это бывает очень редко», — заключил Альтштейн.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский тоже заявил, что вероятность того, что открытый в ЮАР новый коронавирус распространится в человеческой популяции и вызовет новую волну заболеваемости, незначительна.