Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Госдуме оценили требования Запада к России по гарантиям безопасности

Замглавы комитета Госдумы Никонов назвал «беспредметными» требования Запада к России

Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Исходя из заявлений НАТО о передаче документов по гарантиям безопасности Москве, в них не содержится ответа ни на одну российскую озабоченность, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, пишет РИА Новости.

«Только беспредметные требования и предложения поговорить в дискредитированном формате Россия — НАТО», — оценил он идеи Запада.

Материалы по теме:
«У Москвы не было другого выхода» Что заставляло СССР вмешиваться в жизнь других стран и диктовать свои порядки?
«У Москвы не было другого выхода»Что заставляло СССР вмешиваться в жизнь других стран и диктовать свои порядки?
13 декабря
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис. Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
Штурм Капитолия, реванш «Талибана» и миграционный кризис.Самые важные события, благодаря которым мир запомнит 2021 год
28 декабря

Ответ от Североатлантического альянса по предложениям по гарантиям безопасности передали послу России в Брюсселе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса и России существует ряд серьезных разногласий. Он предложил Москве возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия — НАТО.

Кроме того, в НАТО предложили установить прямую линию связи, продолжить обсуждение разоружения, контроля над вооружениями. Столтенберг назвал одним из вариантов диалога восстановление миссии в Москве.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России получил ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
Генсека НАТО назвали «абсолютно невменяемым»
Сестра Кейт Мосс снялась в сетчатом платье без белья
В Крыму поддержали идею об отправке оружия ДНР и ЛНР
В Донбассе приготовились к химическим атакам Киева
В Госдуме оценили требования Запада к России по гарантиям безопасности
Юрист перечислила главные заблуждения россиян касательно брачного договора
Эрдоган оценил покупку российских C-400 словами «шагов назад нет»
Спрогнозирована дата наступления пика омикрона в России
В США рассказали об «отрастившем длинные когти» российском «Панцире»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter