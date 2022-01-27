В Госдуме оценили требования Запада к России по гарантиям безопасности

Исходя из заявлений НАТО о передаче документов по гарантиям безопасности Москве, в них не содержится ответа ни на одну российскую озабоченность, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, пишет РИА Новости.

«Только беспредметные требования и предложения поговорить в дискредитированном формате Россия — НАТО», — оценил он идеи Запада.

Ответ от Североатлантического альянса по предложениям по гарантиям безопасности передали послу России в Брюсселе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса и России существует ряд серьезных разногласий. Он предложил Москве возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия — НАТО.

Кроме того, в НАТО предложили установить прямую линию связи, продолжить обсуждение разоружения, контроля над вооружениями. Столтенберг назвал одним из вариантов диалога восстановление миссии в Москве.