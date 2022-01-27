Кремль признал невозможность остановить распространение омикрона

Физически невозможно принять меры, чтобы остановить распространение омикрон-штамма. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«К сожалению, ни президент, никто в процесс распространения [штамма] [корона]вируса омикрон вмешаться не может, это просто невозможно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что при распространении омикрон-штамма необходимо отслеживать динамику заполняемости коек для пациентов с COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявлено 5889 случаев омикрона в 68 регионах. Почти 90 процентов выявленных случаев пришлось на тех, кто заразился внутри страны. Не были вакцинированы почти 70 процентов пациентов с омикрон-штаммом, подчеркнула она.