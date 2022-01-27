Нежелание США обнародовать ответ на предложения России объяснили

В ответе США по гарантиям безопасности могут содержаться угрозы в виде приближения наступательных вооружений к границам России и Белоруссии, а также ввода секторальных санкций, которые могут затронуть финансовые и нефтегазовые рынки, предположил политтехнолог Марат Баширов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил нежелание США раскрывать содержание своего ответа на предложения России.

Вашингтон передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Послание привез в российское Министерство иностранных дел посол США в РФ Джон Салливан в среду, 26 января, и передал его заместителю министра иностранных дел Александру Грушко.

Новые вызовы и новые угрозы

Текст ответа на предложения так и не был опубликован. Баширов предположил, что причина этого — содержащиеся в документе угрозы в адрес России. США не хотят обнародовать их, понимая, что это может только осложнить ситуацию, считает политолог.

«Не думаю, что ответ оказался слишком мягким, отвечающим требованиям России. Предположу, что Штаты настроены на проведение переговоров, но пока будут стоять на своих принципах относительно тактики открытых дверей НАТО. Изменение этого принципа потребует и изменения самого устава альянса. Но на самом деле эта история с непринятием Украины в НАТО не закрывает возможности воздействия на страну через другие договоры. Например, Украину так же можно накачивать оружием», — сказал Баширов.

Политтехнолог предположил, что в скором времени могут состояться очередные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, в ходе которых будет обсуждаться полученный ответ. За этим, как он считает, последует промежуточная развязка, в результате которой страны либо встанут на путь дальнейшего обсуждения значимых для обеих сторон пунктов, либо Россия перейдет к уже обещанным военно-техническим мерам.

«Что касается самих угроз, возможно, содержащихся в документе, вероятно, речь там идет о приближении наступательных вооружений к границам России и Белоруссии. А также об уже секторальных санкциях, которые затронут финансовые, а также нефтегазовые рынки», — заключил Баширов.

Ранее первый замглавы международного комитета Госдумы и член российской делегации в ПАСЕ Алексей Чепа отреагировал на передачу России письменного ответа США на предложения по гарантиям безопасности. Он указал, что Вашингтон может не согласиться на российские предложения в силу проводимой политики последних лет. «Мы понимали, что будет попытка замылить ответ. Можно предположить, что те, кто хочет спокойствия и стабильности в Европе, по крайней мере, этого не увидят», — подчеркнул депутат.