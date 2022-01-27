В Кремле оценили перспективу отъезда посла России из США
Представитель Кремля Песков: есть серьезная угроза отъезда посла России из США
Существует серьезная угроза отъезда посла России из США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По его словам, в перспективе отъезд может быть связан с разногласиями по визам.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители Госдепа США намекнули, что его могут выслать из страны, если российская сторона не выдаст визы охранникам посольства США в Москве.