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В Кремле оценили перспективу отъезда посла России из США

Представитель Кремля Песков: есть серьезная угроза отъезда посла России из США

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Существует серьезная угроза отъезда посла России из США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, в перспективе отъезд может быть связан с разногласиями по визам.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что представители Госдепа США намекнули, что его могут выслать из страны, если российская сторона не выдаст визы охранникам посольства США в Москве.

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Роман Кирьянов
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