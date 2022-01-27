Спрогнозирована дата наступления пика омикрона в России

Пик заражения омикрон-штаммом в России придется на 5-11 февраля. Такие даты в интервью «Ленте.ру» спрогнозировал независимый демограф Алексей Ракша.

Ракша объяснил, что Россия находится в первой половине быстрого роста заболеваемости.

«Причем счет идет на дни. Сейчас уже почти по всей стране начался рост заболеваемости, кроме Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области», — сказал он.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что новая волна COVID-19 может достичь пика в стране через две-три недели, а рост заболеваемости будет продолжаться еще 2,5-3 недели. После этого показатели начнут снижаться, но в 2-2,5 раза медленнее, чем начался взлет.