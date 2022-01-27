Женщина в халате отвела сына в школу и была пристыжена другими родителями

Жительница Великобритании появилась около школы сына в домашней одежде и была пристыжена окружающими за неподобающий вид. Соответствующее видео появилось в TikTok.

21-летняя блогерша, молодая мать Чарли Хейс (Charlie Hayes) поделилась видео, на котором рассказала, что регулярно сталкивается с негативными высказываниями от других родителей по поводу своего внешнего вида. Героиня материала любит экспериментировать с необычными вещами и макияжем и часто отводит сына Джаспера (Jasper) в школу, будучи одетой в яркие образы.

Так, например, на кадрах видео она запечатлела себя в длинном розовом халате с меховыми вставками, который она надела поверх атласных корсета с декольте и расклешенных брюк такого же цвета. «Мой сын сказал, что я похожа на "принцессу влюбленных сердец" — это единственное одобрение, которое мне было нужно. Оскорбления в мой адрес не имеют для меня значения», — поделилась женщина.

Публикация стала вирусной и набрала почти 150 тысяч просмотров. Зрители поддержали блогершу в комментариях. «Если бы я увидела маму возле школы, которая одета так, я бы сразу же подружилась с ней», «Взрослые ведут себя как школьники на детской площадке», «Ты можешь носить все что захочешь!», «Ты одеваешься, чтобы нравиться себе, а не другим (хотя нам тоже нравятся твои наряды)», «Каждое утро я выгляжу так, словно меня протаскивают через изгородь задом наперед. Ты выглядишь сногсшибательно!» — высказывались они.

В октябре 2021 года школа обругала родителей учеников за появление в неподобающем виде. Администрация учебного заведения Ayresome опубликовала в Facebook обращение к родителям с просьбой носить приличную одежду, когда они подвозят детей до школы. «Просим всех родителей и опекунов одеваться соответствующим образом при высадке и сборе детей из учебного заведения. Появляться на школьном дворе в пижамах и халатах неприемлемо», — гласила запись, которая распространилась в интернете.