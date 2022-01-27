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В Москве прокомментировали заявление Санду о Приднестровье

МИД России призвал Санду отказаться от спорных заявлений по Приднестровью
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Министерство иностранных дел России призвало президента Молдавии Майю Санду отказаться от спорных заявлений, касающихся участия Москвы в урегулировании приднестровского конфликта. Об этом заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, передает корреспондент «Ленты.ру».

В ведомстве прокомментировали заявление Санду о том, что Россия в 1992 году направила в Приднестровье «своих людей», чтобы помешать Молдавии обрести независимость.

«Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточиться на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем», — сказал Зайцев.

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Он добавил, что Молдавии необходимо сосредоточиться на приднестровском урегулировании, в том числе, на возобновлении диалога с Тирасполем.

Ранее президент Молдавии Майа Санду в интервью румынскому телеканалу заявила, что война в Приднестровье была попыткой остановить процесс выхода из Советского Союза Молдавской Республики.

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Алиса Реброва
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