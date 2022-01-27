Российская судья по фигурному катанию отказалась работать на Олимпиаде в Пекине

Российская судья по фигурному катанию Алла Шеховцова заявила, что не будет работать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит РИА Новости.

Арбитр рассказала, что причиной отказа от работы стало восстановление после перенесенного COVID-19. «Для моей нервной системы провести столько времени в "пузыре" — большая нагрузка. Сейчас занимаюсь семьей и восстановлением, поэтому на Олимпиаду не еду», — объяснила она, отметив, что по этой же причине пропустила юниорский Гран-при. Шеховцеву заменит другая россиянка Елена Фомина.

Шеховцова специализируется на судействе танцев на льду. На Олимпийских играх 2014 года она работала на женском одиночном турнире, победу в котором одержала россиянка Аделина Сотникова. Позже американские СМИ заподозрили Шеховцову в подсуживании россиянке.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Командный турнир фигуристов на Играх состоится с 4 по 7 февраля, соревнования в танцах на льду — 12-14 февраля.