Стрельбы российских танков на Кипре показали на видео

Танкисты Национальной гвардии Республики Кипр провели учения с боевой стрельбой. Маневры с применением танков Т-80У российского производства прошли на полигоне в районе деревни Кало Хорио. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Национальной гвардии, сообщает «Российская газета».

Танки Т-80У 20-й бронетанковой бригады Национальной гвардии Республики Кипр совершили марш к месту проведения стрельб. Машины двигались по пересеченной местности и преодолевали водные преграды.

Танки поразили мишени с места и в движении. Боевые машины российского производства использовали вместе с гусеничными бронетранспортерами Leonidas-2, которые приобрели в Греции.

На вооружении военных Республики Кипр находится 82 танка Т-80У и Т-80УК. Технику передали в рамках контрактов, которые заключили в 1990-х годах. Также на Кипре используют российские боевые машины пехоты БМП-3.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что государственные испытания легкого танка «Спрут-СДМ1» завершатся в 2022 году.