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Психолог назвал способ борьбы с тревогой из-за напряженности между Россией и США

Психолог посоветовал расписать все исходы событий при тревоге из-за конфликта России и США

Фото: Shutterstock

Сообщения о напряженности в отношениях России, США и НАТО могут вызывать тревогу у некоторых людей. Но есть способ борьбы с таким состоянием, рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Суть этой техники он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Как возникает страх

По словам психолога, накал тревоги возникает у человека, когда он видит в конфликте России и США только два исхода: либо будет война, либо ее не будет. Он объяснил, как работает этот механизм.

Это такое черно-белое мышление, и оно провоцирует страх. То есть у любого человека возникнет страх, если он видит для себя всего два варианта, потому что его уверенность начинает равномерно распределяться между этими вариантами. В результате возникает высокое напряжение, уверенность в том, что будет война. Не потому что реально так будет, а потому что он видит всего два варианта

Павел Жавнеровпсихолог по тревожным расстройствам

Как избавиться от страха

Чтобы избавиться от страха, нужно научиться видеть не только плохой и хороший варианты, а все возможные исходы, объяснил Жавнеров. Он посоветовал расписать их на листке бумаги.

Например, самый плохой вариант, за который люди переживают, когда думают об отношениях России и США — это длительная ожесточенная война. Следующий вариант, что война состоится, но продлится всего полгода и затронет лишь некоторую часть России, пояснил психолог.

«Следующий вариант, что война с Россией и США будет, но будет проходить на территории США и займет полгода. Это еще более лояльный вариант. Следующий вариант, что война с Россией и США будет, но она продлится пару месяцев на границе России. Таким образом, идя все время к улучшению, мы дойдем до варианта, допустим, что вместо войны у России с США будут просто какие-нибудь санкции или закрытый въезд из США в Россию и обратно», — отметил он.

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Не стоит забывать про промежуточный вариант, по которому, взаимоотношения между странами останутся на том же уровне, подчеркнул Жавнеров. По его словам, далее следует рассматривать более позитивные варианты: что Россия и США заключат дополнительные договоры в каких-то сферах, что войдут в состав какого-то объединения, улучшат экономические отношения, буду оказывать друг другу поддержку.

«Таким образом, когда мы распишем все возможные варианты взаимоотношений России и США в будущем, мы начинаем видеть все эти возможные варианты, и в результате уверенность начинает распределяться между всеми этими вариантами. За счет этого будет снижаться уверенность в том, что Россия и Америка вступят в войну, и за счет этого снижается тревожность», — поделился психолог.

Разбор нескольких ситуаций

Важно понимать, что одна разобранная таким способом ситуация не может помочь человеку полностью убрать все переживания, связанные с его будущим, обратил внимание Жавнеров.

Чтобы это дало максимальный эффект, нужно таким же образом разбирать и другие свои планы. Каждая следующая разобранная ситуация подкрепит убежденность, правильность предыдущего разбора. За счет этого наступает накопительный эффект снижения тревожности в целом

Павел Жавнеровпсихолог по тревожным расстройствам

Ранее стало известно, что США рассматривают разные варианты санкций и экспортных ограничений против Москвы в случае, если Россия вторгнется на Украину. Предполагается, что они должны негативно повлиять на положение России на международных рынках и, в частности, ударить по рублю.

Россия предложила США и НАТО заключить договоры по гарантиям безопасности в Европе. Согласно документу, альянсу предлагается отказаться от расширения на Восток и включения в состав организации Украины, а также ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. В НАТО назвали предложения России неприемлемыми и нереалистичными.

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Екатерина Смирная
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