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Большинство россиян назвали себя трудоголиками

Опрос «Работа.ру»: лишь каждый пятый россиянин не считает себя трудоголиком

Фото: Pixabay

Большинство россиян назвали себя трудоголиками, таковым себя не считает лишь каждый пятый или 22 процента, показали данные опроса сервиса «Работа.ру». Среди них 63 процента мужчин и 37 процентов женщин, в наименьшей степени страдают трудоголизмом сотрудники IT, строительства и охраны, передает РИА Новости.

37 процентов респондентов ответили, что являются трудоголиками, причем в большей степени женщины — 51 процент против 49 у мужчин. Больше всего таких работников в сферах строительства (12 процентов), производства и промышленности (10 процентов), логистики и транспорта (10 процентов).

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41 процент россиян считает себя трудоголиками время от времени, особенно в сфере промышленности (15 процентов), образования (11 процентов), финансовой (10 процентов).

Среди постоянных и временных трудоголиков 60 процентов работают более восьми часов. 43 процента думают о работе во время отдыха, а 41 процент трудится в выходные дни. 28 процентов респондентов отметили, что им нравится постоянно быть занятыми, 19 процентов ощущают тревогу, когда не работают.

18 процентов опрошенных ведут несколько проектов одновременно, по 17 процентов заявили, что не умеют отдыхать или работают в нескольких местах. 12 процентов признались, что не знают, чем заняться в нерабочее время, а десять процентов пояснили, что их хобби связаны с трудовой деятельностью.

Ранее эксперты назвали отрасли, где работают россияне, довольные своей зарплатой. В пятерку вошли IT, продажи, дизайн, строительство и маркетинг. Меньше доходы устраивают тех, кто работает в промышленности, банковской сфере, транспорте и логистике, а также в ретейле и ресторанном бизнесе.

Марина Совина
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