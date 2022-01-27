В НАСА прокомментировали скандал с невыдачей визы в США российскому космонавту

НАСА приветствует участие космонавтов из России в предполетной подготовке в США. Об этом заявил представитель космического ведомства в связи с разрешением проблемы с визой, которая возникла у космонавта «Роскосмоса» Николая Чуба, передает РИА Новости.

Согласно заявлению агентства, НАСА приветствует зарубежных партнеров для участия в запланированных тренировках в космическом центе имени Джонсона.

Ранее сообщалось, что Чубу после скандала с неполучением документов на въезд в США выдали американскую визу. Как отмечал «Роскосмос», невыдача визы Чубу «ставила под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации».

22 января США не предоставили Чубу визу без объяснения причин. Полет российского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на весну 2023 года.

