Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В НАСА прокомментировали скандал с невыдачей визы в США российскому космонавту

НАСА: приветствуем участие российских космонавтов в предполетной подготовке в США
Николай Чуб

Николай Чуб. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

НАСА приветствует участие космонавтов из России в предполетной подготовке в США. Об этом заявил представитель космического ведомства в связи с разрешением проблемы с визой, которая возникла у космонавта «Роскосмоса» Николая Чуба, передает РИА Новости.

Согласно заявлению агентства, НАСА приветствует зарубежных партнеров для участия в запланированных тренировках в космическом центе имени Джонсона.

Ранее сообщалось, что Чубу после скандала с неполучением документов на въезд в США выдали американскую визу. Как отмечал «Роскосмос», невыдача визы Чубу «ставила под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации».

22 января США не предоставили Чубу визу без объяснения причин. Полет российского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на весну 2023 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Из-за стрельбы на киргизско-таджикской границе погиб мирный житель
Доступность жилья в России приблизилась к семилетнему минимуму
На границе Таджикистана и Киргизии возобновились столкновения
Посольство США отреагировало на арест бывшего сотрудника в Москве
Генсек ООН обсудил с послами ряда стран ситуацию вокруг Украины
Российский дипломат назвал блефом и истерией Запада слухи о вторжении на Украину
В НАСА прокомментировали скандал с невыдачей визы в США российскому космонавту
Президент Молдавии допустила начало войны в Восточной Европе
Лавров напомнил о реабилитации нацизма на Украине
Задержанных в Ростовской области журналистов отпустили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter