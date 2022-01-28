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Диетолог раскрыла рецепт полезного бутерброда

Врач-диетолог Дианова: в полезный бутерброд нужно добавить овощи и черный хлеб

Фото: Pixabay

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik раскрыла россиянам рецепт полезного бутерброда.

По словам специалиста, при приготовлении этой закуски нужно использовать черный хлеб и добавлять больше овощей. Хлеб можно заменить не только на черный, но на серый или цельнозерновой, а сверху класть любой белково-жировой продукт вроде колбасы или сыра. В бутербродах также не хватает клетчатки, отметила она. «Главное понимать: чтобы сделать бутерброд реально полезным, надо к условным 100 граммам бутерброда добавлять еще 100 граммов овощей или фруктов, а лучше — 200 граммов. То есть клетчатки должно быть в два раза больше, чем остальных ингредиентов», — уточнила эксперт.

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов объяснил опасность продуктов, которые россияне привыкли потреблять во время завтрака. Он отметил, что бутерброды с сыром и маслом негативно сказываются на работе сердца и поджелудочной железы. По его словам, в составе упомянутых ингредиентов содержится много холестерина и триглицеридов, которые ускоряют развитие атеросклероза кровеносных сосудов всего тела.

Марина Совина
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