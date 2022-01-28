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Илон Маск назвал Байдена марионеткой в человеческом облике

Основатель Tesla Илон Маск: президент США Байден держит американцев за дурачков
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Основатель компании Tesla Илон Маск раскритиковал президента США Джо Байдена. Об этом он написал в своем Twitter.

«Байден держит американцев за дурачков», — заявил он в ответ на слова президента США об электромобилях. Ранее Байден похвалил компании за их производство, на что Маск ответил рядом претензий. Он также назвал Байдена «марионеткой в человеческом облике».

Ранее Маск заявил, что США не нужен инфраструктурный план администрации президента Build Back Better, а электромобильная отрасль обойдется без государственных субсидий. Он раскритиковал его за большие расходы, которые могут усилить дефицит федерального бюджета.

Известно, что власти Америки проявляют меньшую заинтересованность в деятельности компаний Маска. Например, Белый дом не пригласил представителей Tesla на большую встречу производителей электрокаров в августе 2021 года, в связи с чем ее основатель обвинил правительство в предвзятости. Tesla также почти не упоминается в программах Байдена по развитию электромобильной промышленности в США.

Марина Совина
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