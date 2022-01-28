Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Политолог заявил об успехе «дипломатической игры» России с США и НАТО

Политолог Козюлин: ответы США по гарантиям безопасности — дипломатическая победа России

Фото: Alex Brandon / Reuters

Согласие США на диалог с Россией по контролю над вооружениями и прозрачности военных учений можно считать победой российской дипломатии. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил Вадим Козюлин, эксперт клуба «Валдай» и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России.

Он отметил, что трудно сказать, каковы были истинные мотивы России, когда она выдвигала свои требования к НАТО и США. Однако можно допустить, что это была своего рода «дипломатическая игра»: Москва могла специально попросить большего и ультимативно обозначить свои «красные линии». По словам специалиста, еще три месяца назад письменные ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности были бы восприняты как «большая удача и могучий прогресс в российско-американских отношениях».

Козюлин отметил, что Россия с 2014 года пыталась возобновить диалог с США и НАТО — и ей наконец это удалось, ее услышали. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин еще раньше предлагал не размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), но его проигнорировали. Однако сейчас США по сути предлагают то же самое.

Это успех российской дипломатии. Проси большее — получишь меньшее, как говорится. Дело сдвинулось с мертвой точки. Начинается диалог великих держав

Вадим Козюлинэксперт клуба «Валдай» и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России

26 января США передали России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Его привез в МИД России посол США Джон Салливан и вручил его заместителю министра иностранных дел Александру Грушко. Кроме того, письменный ответ НАТО передали послу России в Брюсселе.

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отказался пойти на компромисс по вопросу политики «открытых дверей» в НАТО. В то же время, по словам дипломата, США и Россия могут найти точки соприкосновения в таких областях европейской безопасности, как «контроль над вооружениями, обеспечение прозрачности, снижение рисков, размещение ракетных систем

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на вопрос о возможности нового локдауна в России
Названа смертельная опасность Олимпийских игр в Китае
Риелторы рассказали об изменении ипотечных ставок в 2022 году
Простой советский способ крепче спать заинтересовал американцев
Медведев назвал условие наказания антиваксеров
Медведев увидел корни недоверия к вакцинам в 1990-х годах
Медведев заявил о политических и коммерческих причинах непризнания «Спутника V»
Лавров взял на личный контроль помощь семье погибшей в Казахстане россиянки
Политолог заявил об успехе «дипломатической игры» России с США и НАТО
Московские власти отказались от идеи ввести локдаун из-за омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter