Политолог заявил об успехе «дипломатической игры» России с США и НАТО

Согласие США на диалог с Россией по контролю над вооружениями и прозрачности военных учений можно считать победой российской дипломатии. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил Вадим Козюлин, эксперт клуба «Валдай» и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России.

Он отметил, что трудно сказать, каковы были истинные мотивы России, когда она выдвигала свои требования к НАТО и США. Однако можно допустить, что это была своего рода «дипломатическая игра»: Москва могла специально попросить большего и ультимативно обозначить свои «красные линии». По словам специалиста, еще три месяца назад письменные ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности были бы восприняты как «большая удача и могучий прогресс в российско-американских отношениях».

Козюлин отметил, что Россия с 2014 года пыталась возобновить диалог с США и НАТО — и ей наконец это удалось, ее услышали. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин еще раньше предлагал не размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), но его проигнорировали. Однако сейчас США по сути предлагают то же самое.

Это успех российской дипломатии. Проси большее — получишь меньшее, как говорится. Дело сдвинулось с мертвой точки. Начинается диалог великих держав Вадим Козюлин эксперт клуба «Валдай» и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России

26 января США передали России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Его привез в МИД России посол США Джон Салливан и вручил его заместителю министра иностранных дел Александру Грушко. Кроме того, письменный ответ НАТО передали послу России в Брюсселе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отказался пойти на компромисс по вопросу политики «открытых дверей» в НАТО. В то же время, по словам дипломата, США и Россия могут найти точки соприкосновения в таких областях европейской безопасности, как «контроль над вооружениями, обеспечение прозрачности, снижение рисков, размещение ракетных систем

