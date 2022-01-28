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Соперник назвал Медведева незрелым после его конфликта с судьей в полуфинале AO

Стефанос Циципас о накричавшем на судью Данииле Медведеве: он не самый зрелый человек

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Греческий теннисист Стефанос Циципас оценил конфликт россиянина Даниила Медведева с судьей в полуфинале Australian Open. Его слова приводит РИА Новости.

Циципас назвал накричавшего на судью соперника не самым зрелым человеком. «Это определенно смешно. Я не обращаю внимания на такие вещи, потому что знаю, что некоторые спортсмены делают такое, чтобы сбить тебя с толку. Это может быть тактикой», — объяснил грек.

Циципас признался, что пытался просить отца перестать подсказывать с трибун во время матчей. «Когда он во что-то вовлечен, его невозможно остановить. Это то, что он делает по своей природе. Я говорил с ним об этом, я потратил огромное количество времени, пытаясь разъяснить ему все, но это часть его самого», — рассказал теннисист.

Ранее 28 января Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open. Встреча завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. В финале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Во время полуфинала Медведев вступил в перепалку с судьей. Инцидент произошел во втором сете при счете 4:5 в пользу Циципаса. Медведева возмутило, что отец грека подсказывает ему с трибун. «Его отец может говорить при каждом розыгрыше? Ты тупой? Его отец может говорить все время? Ты ответишь на мой вопрос? Посмотри на меня! Я тебе говорю!» — обратился Медведев к судье.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. Он не принимает участие в нынешнем розыгрыше из-за депортации из Австралии.

Дарья Коршунова
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