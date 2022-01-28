Российский ученый рассказал о будущем омикрона

Омикрон вытеснит только более заразный штамм коронавируса. О таком будущем инфекции рассказал доцент физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Тамм, его слова приводят «Известия».

Российский ученый отметил, что в других странах заболеваемость резко снизилась после достижения пиковых значений. Специалист считает, что есть вероятность подобного исхода и в России.

«Относительно будущего омикрона можно сказать одно: вытеснит его только более заразный штамм. Но появится он или нет — большой вопрос», — добавил Тамм.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал масштабы распространения COVID-19 в России. По его словам, нет абсолютно точной статистики по распространению коронавируса, так как многие люди не тестируются. Поэтому, отметил представитель Кремля, в России ориентируются на число занятых койко-мест и на остающийся резерв, а также на количество заболевших и выздоровевших ежедневно.