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Российский ученый рассказал о будущем омикрона

Доцент физического факультета МГУ Тамм: омикрон вытеснит только более заразный штамм

Фото: Thomas Peter / Reuters

Омикрон вытеснит только более заразный штамм коронавируса. О таком будущем инфекции рассказал доцент физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Тамм, его слова приводят «Известия».

Российский ученый отметил, что в других странах заболеваемость резко снизилась после достижения пиковых значений. Специалист считает, что есть вероятность подобного исхода и в России.

«Относительно будущего омикрона можно сказать одно: вытеснит его только более заразный штамм. Но появится он или нет — большой вопрос», — добавил Тамм.

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Никита Абрамов
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