Овечкин стал основным претендентом на звание самого ценного игрока НХЛ

Ассоциация хоккейных журналистов назвала претендентов на получение «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Лидером голосования стал российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. В опросе он набрал 74 очка, 12 из 16 журналистов поставили его на первое место. Также в тройку вошли нападающий «Флориды Пантерс» Джонатан Юбердо с 43 очками и форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, у которого 42 очка.

Ранее российский вратарь «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский назвал Овечкина самым опасным игроком НХЛ. «Если выбирать только одного, то я, конечно же, назову Ови. Он потрясающий снайпер», — заявил голкипер.

Овечкин проводит один из лучших сезонов в карьере. Он занимает второе место в НХЛ по заброшенным шайбам (29) и второе место по набранным очкам (58). Также россиянин является единственным игроком «Кэпиталс», сыгравшим во всех 44 играх этого сезона.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провел 1241 матч и поразил ворота соперников 759 раз.