Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Обсуждение глобальной проблемы назвали «салатом из чепухи»

Высказывание психолога Питерсона о климате назвали «словесным салатом из чепухи»

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Ученые раскритиковали слова канадского клинического психолога Джордана Питерсона о глобальной проблеме изменения климата. Его высказывание назвали «словесным салатом из чепухи», сообщает The Guardian.

Питерсон принял участие в подкасте американского комика Джо Рогана и высказал свое мнение о моделях, которые используются, чтобы спрогнозировать изменения климата в будущем. По словам психолога, на подобные схемы нельзя полагаться, так как климат — сложный объект для моделирования. Подобный способ якобы не может охватить все аспекты вопроса.

«Еще одна проблема, которая также мешает моделированию климата, состоит в том, что чем больше период, на который предсказывают изменения, тем выше риск ошибки. Поэтому, возможно, вы и можете предсказать изменения на неделю, три, месяц, или год, но чем дальше вы прогнозируете, тем больше ошибаетесь», — заявил Питерсон.

Материалы по теме:
Климатическая катастрофа, вирусы и страшная бедность: какие угрозы ждут человечество в ближайшие годы?
Климатическая катастрофа, вирусы и страшная бедность:какие угрозы ждут человечество в ближайшие годы?
12 января
Грязное искусство. Музыка наносит колоссальный урон планете. Как индустрия пытается уменьшить масштаб бедствия?
Грязное искусство.Музыка наносит колоссальный урон планете. Как индустрия пытается уменьшить масштаб бедствия?
28 декабря

Эксперты в сфере климата раскритиковали высказывание психолога, отметив, что Питерсон сравнил моделирование изменения окружающей среды с прогнозом погоды. Однако, по словам ученых, проводить подобное сравнение некорректно. Питерсону также посоветовали не давать комментарии на большую аудитории по тем вопросам, в которых он плохо разбирается.

Профессор из университета Сент-Томаса в американской Миннесоте Джон Абрахам (John Abraham) посчитал эпизод с обсуждением «словесным салатом из чепухи, которую произносят люди, ничего не смыслящие в климате».

В июле 2021 года ученые заключили, что катастрофические последствия глобального потепления настигли мир раньше времени. По словам экспертов, последствия выбросов, попавших в атмосферу, проявляются через несколько десятилетий. К концу века климат будет теплее доиндустриального уровня на 1,5-2 градуса Цельсия.

Татьяна Волкова
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об индексации пенсий
Перечислены риски признания криптовалюты платежным средством
Анна Семенович едва на стала жертвой насильников в 17 лет
В Москве трое мужчин избили россиянина и уехали на его Cadillac
В Совфеде назвали шантажом угрозы США выслать российского посла
Медведев обратился к судье на Australian Open со словами «ты тупой?»
Токаев рассказал о «спусковом крючке» для массовых протестов в Казахстане
Акции Robinhood рухнули
Стилистка назвала девять вещей на все случаи жизни
Путин лично ответит США по гарантиям безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter