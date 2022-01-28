Обсуждение глобальной проблемы назвали «салатом из чепухи»

Ученые раскритиковали слова канадского клинического психолога Джордана Питерсона о глобальной проблеме изменения климата. Его высказывание назвали «словесным салатом из чепухи», сообщает The Guardian.

Питерсон принял участие в подкасте американского комика Джо Рогана и высказал свое мнение о моделях, которые используются, чтобы спрогнозировать изменения климата в будущем. По словам психолога, на подобные схемы нельзя полагаться, так как климат — сложный объект для моделирования. Подобный способ якобы не может охватить все аспекты вопроса.

«Еще одна проблема, которая также мешает моделированию климата, состоит в том, что чем больше период, на который предсказывают изменения, тем выше риск ошибки. Поэтому, возможно, вы и можете предсказать изменения на неделю, три, месяц, или год, но чем дальше вы прогнозируете, тем больше ошибаетесь», — заявил Питерсон.

Эксперты в сфере климата раскритиковали высказывание психолога, отметив, что Питерсон сравнил моделирование изменения окружающей среды с прогнозом погоды. Однако, по словам ученых, проводить подобное сравнение некорректно. Питерсону также посоветовали не давать комментарии на большую аудитории по тем вопросам, в которых он плохо разбирается.

Профессор из университета Сент-Томаса в американской Миннесоте Джон Абрахам (John Abraham) посчитал эпизод с обсуждением «словесным салатом из чепухи, которую произносят люди, ничего не смыслящие в климате».

В июле 2021 года ученые заключили, что катастрофические последствия глобального потепления настигли мир раньше времени. По словам экспертов, последствия выбросов, попавших в атмосферу, проявляются через несколько десятилетий. К концу века климат будет теплее доиндустриального уровня на 1,5-2 градуса Цельсия.