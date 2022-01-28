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Черчесов рассказал о перенесенном коронавирусе

Станислав Черчесов о перенесенном коронавирусе: можно сказать, что я его не заметил

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил о том, что бессимптомно перенес коронавирус. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Это та ситуация, когда если бы мне не сказали, что у меня ковид, я бы и не узнал. Никакой температуры, никаких симптомов. Можно сказать, что я его не заметил», — заявил Черчесов.

Ранее в пятницу, 28 января, Черчесов высказался о дебютном матче во главе «Ференцвароша». Специалист подчеркнул, что ему пришлось кричать в раздевалке. Команда россиянина потерпела поражение от «Академии Пушкаша» со счетом 0:1.

58-летний российский тренер возглавил «Ференцварош» 20 декабря. До этого Черчесов работал главным тренером сборной России.

Алексей Гусев
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