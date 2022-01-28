Госсекретарь США раскрыл условие для снятия санкций с Белоруссии

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл условие для снятия введенных против Белоруссии санкций. Об этом сообщаетТАСС.

По его словам, Вашингтон не отменит ограничения, пока не посчитает, что в Белоруссии прекратили «репрессии» и освободили всех «политических заключенных». Блинкен отметил, что сейчас в стране удерживают более тысячи таких заключенных. Он подчеркнул, что речь идет о белорусах из всех слоев общества, которые были задержаны, потому что «мирно реализовывали свои права на свободу слову и собраний».

Помимо этого, госсекретарь отметил, что с августа 2020 года США и их союзники ввели пять блоков санкций против официальных лиц, поддерживающих президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В начале декабря ЕС, США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Белоруссии. Под ограничения со стороны Евросоюза попали 183 белорусских физлица и 26 организаций. США ввели новые санкции в отношении госдолга страны, которые угрожают дефицитом долларов, и запретили своим гражданам и учреждениям сотрудничать с «Беларуськалием».

