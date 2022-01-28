«Спартак» упустил преимущество в два мяча в первом матче при новом тренере

Московский «Спартак» сыграл вничью со словацким «Слованом» в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 28 января, в Дубае и завершилась со счетом 2:2. В составе красно-белых отличились Зелимхан Бакаев и Даниил Денисов. У словаков забитые мячи на счету Владимира Вайсса и Александра Чаврича. Российский клуб после первого тайма вел с преимуществом в два мяча, но упустил его.

Матч стал первым для нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. О назначении итальянца было объявлено 17 декабря. Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления на год.

«Спартак» будет находиться на сборе в ОАЭ до 12 февраля. Там красно-белым предстоит провести еще три товарищеских встречи. 2 февраля москвичи сыграют с латвийской «Ригой», через три дня встретятся с малайзийским «Джохором», а 8 февраля проведут поединок с «Уралом».