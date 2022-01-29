На Украине назвали возможное нападение России освобождением

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива назвал освобождением возможное нападение России. Он выразил мнение в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал сообщение CNN о том, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы предупредил о готовящемся неизбежном нападении РФ.

«Почему сразу нападут? — Освободят!» — написал украинский депутат.

Еще в одной публикации Кива добавил, что после сообщения CNN в Верховном Совете Украины пошли разговоры о «продлении каникул до конца февраля». «Депутаты от правящей партии "Слуги Народа" жалуются, что не успевают избавиться от своего имущества и вывести семьи», — отметил депутат.

Ранее корреспондент телеканала CNN опубликовал в своем Twitter-аккаунте якобы подробности переговоров Байдена и Зеленского. Он со ссылкой на неназванного представителя Киева написал о том, что Байден предупредил о неизбежности российского вторжения на Украину, «как только замерзнет земля».

27 января Байден и Зеленский провели телефонные переговоры. В Белом доме рассказали, что президент США и его украинский коллега обсудили дипломатические усилия по обеспечению европейской безопасности и возможность оказания Киеву дополнительной экономической поддержки.