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Российский сенатор ответил на слова депутата Рады об «освобождении» Украины

Сенатор Джабаров: украинцы должны сами выбрать тех, кто восстановит отношения с Россией
Начало событий в новости На Украине назвали возможное нападение России освобождением
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на слова депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, который заявил, что возможное нападение России на Украину стало бы ее освобождением. Его слова приводит РБК.

«Отношусь с большим уважением к депутату Киве за его бесстрашие бороться с режимом. Но война между нашими странами исключена», — подчеркнул сенатор.

Он также добавил, что в Москве ждут, когда на Украине придут к власти адекватные люди, настроенные на восстановление отношений с братской Россией. При этом он отметил, что данный вопрос является внутренним делом страны, поэтому выбрать тех, кто будет думать о своем народе и об улучшении отношений с Россией должны сами украинцы.

Ранее политический и экономический эксперт Владимир Дебой заявил, что в настоящее украинцев пугают «вторжением» России, а тем временем переживать нужно как раз не из-за возможного военного противостояния, а из-за дистанционной войны, которую Москва умеет вести очень хорошо. По его словам, президенту Владимиру Зеленскому необходимо приложить все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт и вернуть мир, поскольку любой конфликт является потерей государственности.

Марина Совина
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