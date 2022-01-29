Монсон высказался о предстоящем поединке с Емельяненко

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон высказался о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

«Это будет важный бой для нас обоих, потому что я хочу доказать, что еще не закончил с боями. Также и он желает доказать, что все еще в строю и еще может считаться хорошим бойцом», — поделился Монсон. Он отметил, что предстоящий поединок, как и предыдущий, не будет тренировочным.

Изначальной бой должен был состояться 10 декабря 2021 года. Однако встреча была перенесена и пройдет 23 февраля 2022 года в промоушене Hardcore MMA.

6 сентября Монсон сообщил, что возвращается в ММА. Уточнялось, что он проведет бой с 54-летним Олегом Тактаровым. Спортсмены провели дуэль взглядов, однако позже Монсон от боя отказался.

Первый бой между Монсоном и Емельяненко по правилам ММА прошел в ноябре 2012 года. Монсон одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

