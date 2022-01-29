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Россия перебросила в Белоруссию системы «Панцирь-С»

Минобороны РФ: Россия перебросила в Белоруссию дивизион комплексов «Панцирь-С»

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

Минобороны России в рамках проверки сил реагирования Союзного государства перебросило в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

«Подразделения Вооруженных сил РФ, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают передислокацию в Республику Беларусь. Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа», — следует из сообщения.

В Минобороны уточнили, что дивизион состоит из 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах. После разгрузки состав заступит на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Ранее сообщалось, что в Белоруссию прибыла российская самоходная артиллерия. Минобороны не указало численность прибывших подразделений, но подтвердило, что они «примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства».
На фотографиях, опубликованных ведомством, можно рассмотреть самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация».

Марина Совина
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