Медики нашли аномалии в структуре легких у переболевших коронавирусом

Некоторые пациенты с так называемым постковидным синдромом страдают от патологии легких, заявили британские медики, пишет The Guardian.

У части пациентов после коронавируса затруднен перенос газов кровью. Врачи нашли патологии у пациентов, переболевших COVID-19 как в легкой, так и в тяжелой форме. Изменения в организме затрудняют поступление кислорода в кровь. Установить патологию медики смогли благодаря магнитно-резонансной томографии. В ходе эксперимента добровольцев просили подышать смесью кислорода с ксеноном. После специальной подготовки этот газ можно различить на томограмме и отследить работу органов.

«Это действительно предполагает, что вирус вызывает какие-то стойкие аномалии в микроструктуре легких или в легочной сосудистой сети», — отметила соавтор исследования Эмили Фрейзер (Emily Fraser).

Ученые хотят выяснить, насколько часто встречается патология, чем она вызвана и какие долгосрочные последствия может иметь.

Ранее врачи напомнили, что омикрон-штамм COVID-19 влияет на нервную и кровеносную системы человека. Диагностировать постковидный синдром возможно только спустя три месяца после перенесенного коронавируса.