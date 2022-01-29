Путин рекомендовал рассмотреть законопроект об ужесточении наказаний за пытки

Президент России Владимир Путин рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект об ужесточении наказаний за пытки до 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

«Рекомендовать палатам Федерального собрания РФ рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие "пытка" в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 года) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки», — говориться в перечне поручений главы государства по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Срок исполнения по этому пункту назначен на 1 июля 2022 года.