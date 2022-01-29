Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин рекомендовал рассмотреть законопроект об ужесточении наказаний за пытки

Путин рекомендовал рассмотреть законопроект об ужесточении наказаний за пытки до 1 июля

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект об ужесточении наказаний за пытки до 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

«Рекомендовать палатам Федерального собрания РФ рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие "пытка" в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 года) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки», — говориться в перечне поручений главы государства по итогам декабрьского заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Срок исполнения по этому пункту назначен на 1 июля 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Россиянам спрогнозировали срок достижения пика пятой волны COVID-19
В США назвали самый боеспособный российский истребитель
В Австралии потратят миллионы долларов на защиту коал
Путин рекомендовал рассмотреть законопроект об ужесточении наказаний за пытки
Минюст проанализирует закон об иноагентах и их исключение из реестра
Неопознанный военный самолет совершил «опасный маневр» рядом с Севастополем
В Британии предрекли ошибку Путина «катастрофического масштаба»
В похищении и убийстве женщины-бухгалтера из Подмосковья заподозрили ее мужа
Путин поручил обеспечить право россиянам в ДНР и ЛНР обращаться за соцвыплатами
Изучена атмосфера экстремальной планеты WASP-189b
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter