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В России оценили нежелание Венгрии разместить дополнительные войска НАТО

Сенатор Пушков: Европа не желает конфликтовать из-за Украины, несмотря на декларации НАТО
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил нежелание Венгрии разместить дополнительные войска НАТО на своей территории. Будапешт ответил на запрос США, что не видит в этом необходимости.

Сенатор напомнил, что до этого Хорватия и Болгария заявили, что не пошлют ни одного солдата воевать за Украину. Он добавил, что Германия, несмотря на упреки Киева и критику со стороны Вашингтона, который обвиняет ее едва ли не в предательстве, продолжает настаивать на отказе поставлять оружие.

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«Декларации о политическом единстве союзников по НАТО — это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт», — заключил Пушков.

Ранее сенатор заявил, что чудовищная истерия о «неминуемом вторжении» России на Украину была раздута для того, чтобы создать политические условия для наращивания военного присутствия США в регионе, в том числе в Черное море. По его словам, наращивание военного присутствия Соединенных Штатов в странах НАТО, соседствующих с Россией, произойдет независимо от переговоров между государствами по безопасности в Европе.

Марина Совина
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