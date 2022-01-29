В России оценили нежелание Венгрии разместить дополнительные войска НАТО

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил нежелание Венгрии разместить дополнительные войска НАТО на своей территории. Будапешт ответил на запрос США, что не видит в этом необходимости.

Сенатор напомнил, что до этого Хорватия и Болгария заявили, что не пошлют ни одного солдата воевать за Украину. Он добавил, что Германия, несмотря на упреки Киева и критику со стороны Вашингтона, который обвиняет ее едва ли не в предательстве, продолжает настаивать на отказе поставлять оружие.

«Декларации о политическом единстве союзников по НАТО — это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт», — заключил Пушков.

Ранее сенатор заявил, что чудовищная истерия о «неминуемом вторжении» России на Украину была раздута для того, чтобы создать политические условия для наращивания военного присутствия США в регионе, в том числе в Черное море. По его словам, наращивание военного присутствия Соединенных Штатов в странах НАТО, соседствующих с Россией, произойдет независимо от переговоров между государствами по безопасности в Европе.

