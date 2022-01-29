Суд изъял у экс-прокурора Раменского имущество на 749 миллионов рублей

Симоновский районный суд Москвы изъял в доход государства у бывшего городского прокурора Раменского Константина Томбулова имущество общей стоимостью 749 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Суд установил, что экс-прокурор незаконно приобрел более 240 земельных участков на территории Московской области, две дорогостоящие квартиры в Москве и иное имущество. Чтобы скрыть недвижимость, он оформил ее на номинальных лиц.

«Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему Раменскому городскому прокурору Константину Томбулову и другим лицам об обращении в доход государства имущества стоимостью 749 млн рублей, законность приобретения которого они подтвердить не смогли», — уточнили в ведомстве.

Томбулов во главе группы получал взятки в виде земельных участков за отказ от преследования обвиняемых, во время проверок похищал их имущества, а также участвовал в незаконном обороте оружия. В период с 2000 по 2015 годы фигурант занимал должности следователя Люберецкой городской прокуратуры, заместителя прокурора, затем возглавил ее. В 2017 году он работал следователем по особо важным делам в управлении по Московской области, с мая 2017 по ноябрь 2018 — замглавы следственного отдела СКР по Люберцам.

Официально прокурор отчитывался только о зарплате, за 18 лет они с женой заработали 12 миллионов рублей. В то же время он получил более 250 земельных участков в Подмосковье, записанных на подставных лиц и родственников, а двое его часов, изъятых при обыске, Breguet и Vacheron Constantin, оценили более чем в четыре миллиона рублей.