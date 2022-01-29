Харитонов выиграл нокаутом в главном бою турнира промоушена Нурмагомедова
Боец MMA Харитонов победил техническим нокаутом голландца Спонга на турнире Eagle FC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов одержал победу над голландцем Тайроном Спонгом на турнире промоушена бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Видео появилось в Instagram организации.
Поединок прошел в Майами в рамках турнира EFC 44 и завершился во втором раунде. Россиянин выиграл в главном бою вечера техническим нокаутом.
Для 41-летнего Харитонова победа стала 33-й в профессиональной карьере при восьми поражениях. Спонг впервые проиграл за три поединка в смешанных единоборствах.
Eagle FC 44 — первый ивент промоушена Нурмагомедова в США. Он должен послужить стартом серии ивентов в стране.