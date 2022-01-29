Вьетнам начал получать российские Як-130

Вьетнам начал получать российские учебно-боевые самолеты (УБС) Як-130, заказанные в 2019 году на замену чехословацким L-39. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первая партия самолетов Як-130 для Вьетнама была доставлена в конце 2021 года. Речь идет о трех машинах из 12 ранее заказанных», — сказал собеседник.

Агентство напоминает, что стоимость российско-вьетнамского контракта, предполагающего закупку не менее 12 УБС Як-130, превышает 350 миллионов долларов.

В августе 2020 года сообщалось, что Вооруженные силы России до конца года подпишут соглашение о приобретении 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130.