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В Сан-Марино решили возобновить вакцинный туризм для получения «Спутника Лайт»

Власти Сан-Марино возобновят вакцинный туризм и предложат сделать бустер «Спутника Лайт»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Власти Сан-Марино решили возобновить вакцинный туризм, в рамках которого приехавшим предложат сделать бустер российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом рассказал представитель Института по обеспечению социальной безопасности Франко Кавалли в разговоре с ТАСС.

Он пообещал, что в ближайшие дни власти разместят всю информацию о том, как это можно сделать. Кроме того, Кавалли отметил: несмотря на то, что «Спутник V» остается непризнанной в Евросоюзе вакциной, в Сан-Марино бустер решили сделать 832 человека. Кроме того, на ревакцинацию, которая должна пройти 4 февраля, уже записались несколько сотен человек.

Сан-Марино стало первой страной ЕС, одобрившей российскую бустерную вакцину «Спутник Лайт» как самостоятельный препарат. Кроме того, его одобрили в качестве бустера к другим вакцинам от коронавирусной инфекции. В Российском фонде прямых инвестиций отметили, что Сан-Марино стало первой страной Европы, где не выявили ни одного случая инфицирования COVID-19.

Виктория Кондратьева
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