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Надаля заподозрили в употреблении допинга на Australian Open

Экс-президент «Спартака» Червиченко о финале AO: больше победил не Надаль, а допинг

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / Reuters

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в честности испанского теннисиста Рафаэля Надаля в финальном матче Australian Open. Его слова приводит Telegram-канал «Пул №3».

Червиченко показалось подозрительным, что человек в 35 лет к концу игры бегал быстрее, чем в начале матча. «У него не может быть концентрация выше, чем была, без помощи каких-то запрещенных медикаментов. Сегодня больше победил не Надаль, а допинг», — заявил экс-глава красно-белых.

Червиченко рассказал, что сам играет в теннис и понимает, как ослабевают внимание и физическая форма. «Если 25-летнего Даниила Медведева на пятом часу уже массируют и он начинает делать ошибки, как обычный спортсмен, то Надаль перестает вообще ошибаться и начинает носиться в два раза больше. Лично у меня это вызывает одну реакцию — не все в этом поединке честно», — поделился он.

Решающий поединок турнира в Сиднее продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля.

Для Надаля это уже вторая победа на Australian Open. Впервые он выиграл турнир в 2009 году.

Дарья Коршунова
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