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Первый полет легкого самолета «Байкал» показали на видео

Опубликовано видео первого полета многоцелевого самолета «Байкал»

Первый полет российского легкого многоцелевого самолета «Байкал», состоявшийся в конце января, показали на видео. Его публикует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Байкал-инжиниринга».

На опубликованных кадрах показаны взлет самолета с аэродрома, набор высоты, приземление и последующее руление.

«Байкал» впервые взлетел с аэродрома в Екатеринбурге. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры на проверку устойчивости и управляемости самолета. После полета он сообщил, что все системы работали штатно.

Легкий самолет «Байкал» предназначен, в частности, для перевозок на местных воздушных линиях в регионах. В Минпромторге рассчитывают, что он решит проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке. «Байкал» призван сменить знаменитый советский самолет Ан-2, прозванный кукурузником.

Антон Похиляк
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