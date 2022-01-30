Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов пошутил о набранном весе. Так он ответил на вопрос бойца смешанных единоборств (ММА) Сергея Харитонова, передает Sports.ru.

Харитонов после турнира Eagle FC 44 спросил Нурмагомедова, достиг ли он весовой отметки в 95 килограмм. Спортсмен ответил, что весит около 90 килограммов.

«А что поделать? Хорошего человека должно быть много», — пошутил Хабиб.

Ранее стало известно, что Сергей Харитонов одержал победу над голландцем Тайроном Спонгом на турнире промоушена бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Победа стала 33-й в профессиональной карьере при восьми поражениях.

