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Хабиб Нурмагомедов пошутил о набранном весе

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов о набранном весе: хорошего человека должно быть много
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: @khabib_nurmagomedov

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов пошутил о набранном весе. Так он ответил на вопрос бойца смешанных единоборств (ММА) Сергея Харитонова, передает Sports.ru.

Харитонов после турнира Eagle FC 44 спросил Нурмагомедова, достиг ли он весовой отметки в 95 килограмм. Спортсмен ответил, что весит около 90 килограммов.

«А что поделать? Хорошего человека должно быть много», — пошутил Хабиб.

Ранее стало известно, что Сергей Харитонов одержал победу над голландцем Тайроном Спонгом на турнире промоушена бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Победа стала 33-й в профессиональной карьере при восьми поражениях.

Марина Совина
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