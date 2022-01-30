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Друг Куравлева рассказал о последних годах жизни артиста

Продюсер Евгений Морозов заявил, что Леонид Куравлев сам захотел жить в доме престарелых

Фото: Николай Малышев / ТАСС

Продюсер Евгений Морозов рассказал о последних годах жизни народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Об этом сообщает KP.RU.

Друг актера заявил, что тот сам захотел жить в доме престарелых после того, как в 2012 году скончалась его жена. «Мы сидели с ним на лавочке у Театра Эстрады, он лично мне эти слова сказал. Увы, Куравлев утратил интерес к жизни. На работу выезжать перестал, отказывался от ролей. Из дома выходил только в магазин. А потом и вовсе перестал. Даже детям иногда не открывал дверь. Соседи приносили ему пакеты с едой, подкладывали под дверь», — вспомнил Морозов.

По его словам, Куравлев ни с кем не хотел видеться и не нуждался в деньгах. Дети хотели помочь ему, однако актер так и не смог справиться с потерей супруги.

О смерти Леонида Куравлева стало известно ранее в воскресенье, 30 января. Он скончался на 86-м году жизни после остановки сердца.

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10 января актер попал в больницу. У него наблюдались проблемы с дыханием, состояние Куравлева оценивалось как тяжелое. 21 января сообщалось, что артиста перевели из больницы в Коммунарке в хоспис имени Веры Миллионщиковой.

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Евгений Шульгин
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