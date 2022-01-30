Назван главный «орган-мишень» при COVID-19

Так как омикрон относится к коронавирусной инфекции, то он может привести к тем же тяжелым последствиям, что и другие штаммы, однако осложнения при нем встречаются значительно реже. Об этом рассказала «Ленте.ру» главный врач городской поликлиники Москвы №68 Наталья Кузенкова.

«Здесь есть несколько органов мишеней. Самый главный орган-мишень — это легкие, и хотя уже сейчас известно, что штамм омикрон значительно реже вызывает пневмонии, и мы это видим в нашем амбулаторном КТ-центре, но одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония и отдаленные последствия, которые связаны с коронавирусной пневмонией», — поделилась врач.

Также, по ее словам, одни из самых частых осложнений — это тромботические расстройства, которые ведут к повышенному тромбообразованию. Избыточное образование тромбов происходит из-за повышения вязкости крови, на этом фоне могут развиваться инсульты, образовываться тромбы в сосудах нижних конечностей.

Чтобы защититься и перенести заболевание легче в случае заражения, необходимо вакцинироваться, напомнила врач. «Сейчас мы видим, что те группы, которые были вакцинированы, а мы вакцинировали сначала группы риска: пожилых людей, лиц, которые страдают хроническими заболеваниями, даже если они болеют, они переносят это заболевание очень легко», — отментила Наталья Кузенкова.

Ранее Кузенкова перечислила в разговоре с «Лентой.ру» три варианта действий при симптомах омикрона, если вы хотите обратиться за медицинской помощью, а врач-педиатр Анна Левадная рассказала об опасных симптомах омикрона у детей.

