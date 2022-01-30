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Cтало известно место похорон актера Куравлева

ТАСС: актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народного артиста РСФСР, актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище в родственном захоронении. Об этом со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Уточняется также, что прощание с ним планируют провести в Центральном доме кинематографистов, а сами похороны, возможно, назначат на 1 или 2 февраля.

О смерти Куравлева стало известно ранее 30 января. Актеру было 85 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

10 января сообщалось, что актер попал в больницу. У него наблюдались проблемы с дыханием, состояние Куравлева оценивалось как тяжелое. Позже уточнялось, что артист находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Ему сделали томографию легких, которая показала значительное увеличение площади поражения органов дыхания. Кроме того, у Куравлева выявили цереброваскулярную болезнь, поражающую сосуды.

Леонид Куравлев сыграл в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Из Лебяжьего сообщают», «Ваш сын и брат», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и другие. Звание народного артиста он получил в 1977 году.

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Евгения Куликова
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