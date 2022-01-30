Девушка узнала об измене жениха с подругой и сделала им неприятный сюрприз

Блогерша по имени Ли (Lee), производящая ювелирные украшения и аксессуары, поделилась в TikTok историей о «самом грустном заказе», который ей поступал за все время. По словам девушки, однажды клиентка попросила ее сделать неприятный сюрприз для жениха и лучшей подруги — два колье с оскорбительными надписями.

Ли показала скриншот комментария, который получила от клиентки. «Я только что узнала, что жених изменил мне с лучшей подругой. Скоро ее день рождения, и я хочу подарить ей такое колье, чтобы все узнали, кто она на самом деле. <...> Можете, пожалуйста, выгравировать на украшении надпись "Ты шлюха!", а на втором колье, предназначенном для моего жениха, надпись "Пошел к черту!"?» — привела текст сообщения блогерша.

В результате Ли сделала так, как попросила ее клиентка, и даже добавила к заказу колье с надписью «Королева». «Я хочу напомнить ей, что она королева и заслуживает лучшего», — объяснила блогерша. Девушка призналась, что это был «самый грустный заказ», который ей когда-либо поступал.

За сутки ролик блогерши набрал более 680 тысяч просмотров. Многие пользователи восхитились таким способом мести. «Это ужасно, что она попала в такую ситуацию. Она точно будет вознаграждена за все, что пережила», «Она настоящая рок-звезда!» — написали они. Другие юзеры поблагодарили блогершу за то, что она не проигнорировала просьбу покупательницы. «У вас лучший клиентский сервис», — заявил один из них.

Ранее другая TikTok-блогерша поделилась историей о том, как узнала о неверности возлюбленного и придумала необычный способ отомстить ему. Она рассказала, что решила отвезти своего бойфренда прямо к любовнице.