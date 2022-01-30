В отеле США 14 человек пострадали в результате «инцидента с опасными веществами»

В отеле штата Огайо в США произошел инцидент, вероятно связанный с «опасными веществами». В результате пострадали 14 человек, они были госпитализированы. Семеро находятся в критическом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Местная полиция в субботу вечером получила несколько сообщений о том, что возле бассейна в городе Мэрисвилль находятся люди без сознания, двухлетнюю девочку обнаружили в воде.

Пострадавшие жаловались на головокружение и боли в горле. Власти предположили, что речь может идти о некоем воздействии, но не уточнили, о чем конкретно. Всех постояльцев отеля эвакуировали.

Ранее в расположенном в испанском городе Монкада доме престарелых произошел пожар. Из здания были эвакуированы 70 человек. В результате происшествия пять человек погибли, еще 11 пострадали от отравления угарным газом. Пострадавших госпитализировали.

