Минеев объяснил нежелание жить и тренироваться в США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев объяснил свое нежелание тренироваться в США. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Чемпион AMC Fight Nights отметил, что его устраивает жизнь в России. Минеев подчеркнул, что не видит смысла в проведении тренировочных сборов в США. «Мне нужно было овладеть борьбой — я поехал в Дагестан. Не говорю, что в Америке плохо, но лично мне так нечего делать. Я дерусь в России, меня здесь знают, я хочу творить здесь историю», — отметил он.

В декабре Минеев заявил, что после его победы над Магомедом Исмаиловым с ним связывались представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен подчеркнул, что его больше не интересует карьера на Западе, так как в России он способен зарабатывать на уровне лидеров UFC.

Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одном ничейном поединке.