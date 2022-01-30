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Минеев объяснил нежелание жить и тренироваться в США

Боец MMA Владимир Минеев: мне претит преклонение перед США в MMA

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев объяснил свое нежелание тренироваться в США. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Чемпион AMC Fight Nights отметил, что его устраивает жизнь в России. Минеев подчеркнул, что не видит смысла в проведении тренировочных сборов в США. «Мне нужно было овладеть борьбой — я поехал в Дагестан. Не говорю, что в Америке плохо, но лично мне так нечего делать. Я дерусь в России, меня здесь знают, я хочу творить здесь историю», — отметил он.

В декабре Минеев заявил, что после его победы над Магомедом Исмаиловым с ним связывались представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен подчеркнул, что его больше не интересует карьера на Западе, так как в России он способен зарабатывать на уровне лидеров UFC.

Минеев одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одном ничейном поединке.

Николай Костюков
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