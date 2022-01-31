Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Дания пообещала помочь Украине оружием

Премьер Дании заявила о готовности поддержать Украину оружием в случае войны с Россией

Фото: Ritzau Scanpix / Olafur Steinar Gestsson / Reuters

Дания готова поддержать Украину военной техникой и оружием в случае войны с Россией, заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен в интервью газете Jyllands-Posten.

Фредериксен заявила, что ситуация на Украине представляет серьезную угрозу безопасности и это создает реальные риски вооруженного противостояния на европейском континенте, поэтому она пообещала оказать Киеву всестороннюю поддержку.

Премьер-министр добавила, что правящие политические партии парламента Дании также сообщили о готовности поддержать введение антироссийских санкций, чтобы помочь другим западным странам сдержать «российскую агрессию».

Материалы по теме:
«Хотел посмотреть мир. И посмотрел» Как российский физик поехал работать на военный завод в Болгарию и оказался в тюрьме
«Хотел посмотреть мир. И посмотрел»Как российский физик поехал работать на военный завод в Болгарию и оказался в тюрьме
Вчера
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января

30 января стало известно, что финское издание Helsingin Sanomat провело опрос среди читателей. По его результатам, более половины жителей Финляндии испугались, что ситуация с Украиной перерастет в военный конфликт, в который может быть вовлечена и их собственная страна. В опросе приняли участие 1069 человек от 18 до 79 лет. Погрешность результатов составляет около трех процентов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Швеции и Финляндии в альянс может произойти очень быстро. По его словам, хотя такое развитие событий и возможно, эти страны должны самостоятельно принять подобное решение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности гибели военного в части под Москвой
Названа причина возможного подорожания молочной продукции в России
Европа исчерпала почти все запасы закачанного летом газа
Россиянин получил пожизненный срок за изнасилование и убийство 11-летней девочки
Белорусским олимпийцам ужесточили правила общения с прессой
Россиян предупредили о надвигающейся на курорты Крыма опасности
Кремль рассказал о сроках ответа Путина НАТО и США по гарантиям безопасности
Стали известны подробности спасения девушки из горящей квартиры в Москве
Россиян без подушки безопасности попросили не брать ипотеку
В Кремле оценили угрозы Британии о санкциях против российских олигархов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter